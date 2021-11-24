ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL PARK KENARINDA TERS DÖNDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL PARK KENARINDA TERS DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 7 metrelik şarampole devrilen otomobil, çocuk park kenarında ters dönerek durdu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 7 metrelik şarampole devrilen otomobil, çocuk park kenarında ters dönerek durdu.

Kaza, 15.30 sıralarında Esentepe mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mehmet Güven kullandığı 07 YJR 28 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 7 metrelik şarampole devrilen otomobil, çocuk parkı kenarında ters dönerek durdu. Sürücü Mehmet Güven kazayı hafif çiziklerle atlattıktan sonra otomobilden çıkıp, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Mehmet Güven, iyi olduğunu belirterek, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL PARK KENARINDA TERS DÖNDÜ

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL PARK KENARINDA TERS DÖNDÜ

ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİL PARK KENARINDA TERS DÖNDÜ

Otomobiliyle çarptığı yayanın bacağı koptu, yakalandı

Otomobiliyle çarptığı yayanın bacağı koptu, yakalandı

 Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Son Dakika | ANKARA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title