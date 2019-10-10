Şarampolden yuvarlanan patpatın sürücüsü öldü

10.10.2019 16:22

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 'patpat' denilen tarım aracıyla 10 metrelik şarampole yuvarlanan Abdullah Yiğit (74) yaşamını yitirdi.

Kaza, Gazipaşa'ya 22 kilometre uzaklıktaki Zeytinada Mahallesi Nataşır mevkisinde, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 'Patpat' denilen tarım aracıyla kendisine ait muz bahçesine çalışmaya giden Abdullah Yiğit, geri manevra yapmak istedi. Ancak kontrolden çıkan araç, 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaşamını yitirdiği belirlenen Abdullah Yiğit'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA