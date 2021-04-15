'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti
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'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde karşılık vermediği aşk yüzünden vahşice katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde karşılık vermediği aşk yüzünden vahşice katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti.

Olay ilçe merkezde bulunan Sabancı Öğretmenevi'nde 15 Nisan 2020 yani tam 1 yıl önce meydana gelmişti. 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar isimli şahıs, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle Gamze Pala'yı önce sırtından tabanca ile vurdu, ardından ise boğazını bıçakla keserek öldürdü. Vahşice öldürdüğü Gamze Pala'nın kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından başında bekleyen katil zanlısı Dalançıkar, olay yerine gelen polisler tarafından etkisiz hale getirerek gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son duruşması 1 Nisan 2021 tarihinde görülen davada katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın ifadeleri herkesi şoke etti. Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Dalançıkar "Bir ara Gamzenin parmağında yüzük görünce ne anlama geldiğini sordum. Bana 'Sana mı kaldım' dedi. Bu benim psikolojimi bozdu. Olay günüde arkadaşlarımla alkol içerken Gamze'nin sosyal medya hesaplarına ve fotoğraflarına bakmıştım, psikolojim bozulmuştu" dedi.

Psikolojik rahatsızlığın arkasına sığınan sanık Savaş Dalançıkar'ın 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle' yargılandığı davada mahkeme heyeti tarafından tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun gelmesinin beklenmesine ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. - RİZE

'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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