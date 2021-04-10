Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Amerika'da özel eğitim öğretmeni 36 yaşındaki Kimberly Wellman-Rich, öğrenci değişim programı kapsamında başka bir şehirden gelen 16 yaşındaki öğrenciye doğum günü partisinde alkol ve uyuşturucu verdi. Parti sonrası önce otele götürüp ilişkiye girdiği öğrenciyi ardından kendi evine götürdü. Kocasına rağmen evde de defalarca ilişkiye girdiği öğrenci, kocasının da bu duruma müsaade ettiğini belirtti.

Albama'da özel eğitim öğretmeni 36 yaşındaki evli öğretmen Kimberly Wellman-Rich, öğrenci değişim programı kapsamında başka bir şehirden gelen 16 yaşındaki öğrencinin doğum gününe katıldı. Partide öğrenciye alkol ve uyuşturucu verdikten sonra otele götürüp ilişkiye girdi.

"KİMSEYLE SÖYLEMEZSEN KARIMLA İLİŞKİ YAŞAYABİLİRSİN

Ertesi sabah da öğrenciyi kendi evine götürüp, kocası da evdeyken tekrardan ilişkiye girdi. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan öğrenci, kadının kocasının da 'kimseye söylememe şartıyla' bu ilişkiyi devam ettirebileceğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine öğretmen ve eşi birlikte tutuklandı.

EVİN HER YERİNDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Öğretmen, çocuğun yaşı 16 olduğu için cinsel istismar kocasının da cinsel istismara göz yummaktan yargılanacak. Öğrenci ayrıca ifadesinde öğretmenin evinde defalarca, oturma ve yatak odalarında ilişkiye girdiğini ve ilişkiye girdikleri sırada öğretmenin kocasının diğer odalardan birinde bulunduğunu söyledi. Öğretmen ve kocasının tutukluluk hali devam ediyor.

Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi
MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı
MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu etkileyici bir şovla tanıtıldı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
ATSIZ TÜRK: Bi bize denk gelmedi şöyle ya.
Cevap Yaz 24 23 Yayından Kaldır
CENK : her Türkçe konuşan kişiyi Türk bilirsek ,her ismi Türk olanı da Türk kabul edersek ...Bu da gerçek Türklere HAKARETTiR
4 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:36:08. #1.15#
title