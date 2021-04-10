Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Amerika'da özel eğitim öğretmeni 36 yaşındaki Kimberly Wellman-Rich, öğrenci değişim programı kapsamında başka bir şehirden gelen 16 yaşındaki öğrenciye doğum günü partisinde alkol ve uyuşturucu verdi. Parti sonrası önce otele götürüp ilişkiye girdiği öğrenciyi ardından kendi evine götürdü. Kocasına rağmen evde de defalarca ilişkiye girdiği öğrenci, kocasının da bu duruma müsaade ettiğini belirtti.

Albama'da özel eğitim öğretmeni 36 yaşındaki evli öğretmen Kimberly Wellman-Rich, öğrenci değişim programı kapsamında başka bir şehirden gelen 16 yaşındaki öğrencinin doğum gününe katıldı. Partide öğrenciye alkol ve uyuşturucu verdikten sonra otele götürüp ilişkiye girdi.

"KİMSEYLE SÖYLEMEZSEN KARIMLA İLİŞKİ YAŞAYABİLİRSİN

Ertesi sabah da öğrenciyi kendi evine götürüp, kocası da evdeyken tekrardan ilişkiye girdi. Olayın ortaya çıkmasından sonra ifadesi alınan öğrenci, kadının kocasının da 'kimseye söylememe şartıyla' bu ilişkiyi devam ettirebileceğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine öğretmen ve eşi birlikte tutuklandı.

EVİN HER YERİNDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Öğretmen, çocuğun yaşı 16 olduğu için cinsel istismar kocasının da cinsel istismara göz yummaktan yargılanacak. Öğrenci ayrıca ifadesinde öğretmenin evinde defalarca, oturma ve yatak odalarında ilişkiye girdiğini ve ilişkiye girdikleri sırada öğretmenin kocasının diğer odalardan birinde bulunduğunu söyledi. Öğretmen ve kocasının tutukluluk hali devam ediyor.