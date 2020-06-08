Şaphane'nin İnceğiz köyündeki karantina sona erdi
Kütahya'nın Şaphane ilçesi İnceğiz köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
08.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:10
Kütahya'nın Şaphane ilçesi İnceğiz köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla köyde 17 Mayıs'ta başlatılan 14 günlük karantinanın süresinin bir hafta uzatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, uygulamanın sona erdiği duyuruldu.
Kaynak: AA