Sapanca Ultra Maratonu, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek
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Sapanca Ultra Maratonu, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek

Sapanca Ultra Maratonu, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek
Bültenler - Haberler | Güncel

6K Sapanca Gölü koşusu, 13K Sapanca Doğa koşusu, 21K Sapanca Patika koşusu, 40K Sapanca Orman koşusu ve 60K NG Sapanca Ultra koşusu olmak üzere beş farklı parkurdan oluşan 7. SAPANCA ULTRA Maratonu, katılımcılara doğanın kalbinde, maviden yeşile Sapanca'nın tüm güzelliklerini hissedebileceği parkurlar sunuyor.

Sınırlı kontenjanlagerçekleşecek maraton; tarih, kültür, doğa ve spor turizmini birleştirmesiyle de dikkat çekiyor. Etkinlik yüksek bir katma değer yaratarak Sapanca'yı, spor turizmi destinasyonu haline getirerek ekonomisine katkı sağlamayı da hedefliyor.

Limit Sensin ekibi tarafından düzenlenen, NG Sapanca ve birçok yerel destekçinin katkılarıyla gerçekleşen organizasyon ile çocukların ve gençlerin spora teşvik edilerek farkındalık oluşturulmasına da katkı sağlanacak. Maratonda katılımcılar keyifli manzaralar eşliğinde doğanın renkleri ile koşma imkanı yakalayacaklar.

Her katılımcı için bir fidan bağışlanacak

Etkinlik sonunda , "Doğaya izini bırak" projesi kapsamında Afyon'da oluşturulacak Limit Sensin Hatıra Ormanı'na her katılımcı için bir fidan bağışlayarak daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırma faaliyeti yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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Sapanca Ultra Maratonu, 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek - Haberler
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