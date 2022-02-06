SAKARYA (İHA) - Sapanca Gölü'nden sevindiren haber... Son yılların en yüksek su seviyesine ulaşıldı

İçme su kaynağı olan göl karların erimesiyle birlikte 32.05 metre seviyesine ulaştı

SAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren karın erimeye başlaması sonrasında Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz senelerde kritik seviyelere düşen gölden sevindirici haber geldi.

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'nı, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, etkisin gösteren kar yağışının erimesiyle su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. SASKİ tarafından seviye tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde gölün kod seviyesi 32.05 metreye ulaştı. Su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü zamanlarda karaya oturan kayıklar, suyun yükselmesiyle birlikte göl ile buluştu. Bazı kayıklar ise suyun altında kaldı.

"Kar değil bereket yağdı"

Göl seviyesinin yükselmesiyle kayığının suya battığını belirten Nail Sağlam, "Göl seviyesi yükseldi bizim kayıkta suyun içinde kalmış, onu çıkartmaya geldik. Kar yağışının ermesiyle seviye yükseldi buda bizi mutlu ediyor. Kar değil bereket yağdı" dedi.

"Gözle görülür bir yükselme var"

Gölün doluluk oranını görünce sevindiğini belirten üniversite öğrencisi Cem Kobaş, "Gölün bu kadar yükselmesi çok iyi. Sakaryalı olarak bu durum gurur verici çünkü burası çoğu şehrin içme suyu kaynağı ve bu kadar yüksek olması gayet güzel. Karlar eriyince sular yükseldi, buda iyi bir şey kaynak çoğaldı. Bu su eskiden sazlıkların yakınındaydı şimdi baya ilerilere geldi ve baya gözle görülür bir yükselme var. Vatandaşlar olarak şuna dikkat etmeliyiz, sularımızı kirletmeyelim onları koruyalım çünkü o bizim geleceğimiz, o olmazsa biz bir hiçiz" diye konuştu.