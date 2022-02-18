Sapanca'da Hoş Geldin Bebek

Hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Sosyal Belediyeciliği hayata geçirdiğimiz projelerimizi devam ettiriyoruz. Yeni doğan yavrularımızı ve ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyor hem de hazırladığımız bebek paketleri ulaştırıyoruz. Belediye olarak her zaman hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri, Elifnur-Dursun Yeğen çiftinin bebekleri Emir Bebeği, Merve-Kazım Yılmaz çiftinin bebekleri Muhammed Selim Bebeği, Elif-Turgut Pir çiftinin bebekleri İrfan Ata Bebeği ve Betül-Hasan Esen çiftinin bebekleri Ahmet Selim Bebeği maske ve sosyal mesafe kuralları dahilinde ziyaret edip Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaret edilen aileler Sapanca Belediyesi'nin "Hoş Geldin Bebek" projesini çok başarılı bulduklarını ve böyle bir sosyal proje ile gönüllere girdiklerini belirterek, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e hayata geçirdikleri bu proje için teşekkürlerini ilettiler.

Bültenler - Güncel