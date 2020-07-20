Şantiyede 2 saat arayla aynı çukura düşen köpek ve koyun kurtarıldı SİVAS'ta aynı şantiyede, 2 saat arayla içinde su bulunan çukura düşen köpek ve koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SİVAS'ta aynı şantiyede, 2 saat arayla içinde su bulunan çukura düşen köpek ve koyun, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Bir itfaiye eri, korkan köpeğin başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

Gültepe Mahallesi 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan yüksek hızlı tren şantiyesindeki içi su dolu çukurda, bugün saat 08.30 sıralarında bir köpeğin düştüğünü görenler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler merdivenle içinde bir miktar su bulunan çukura indi. Köpeğin zarar görmemesi için büyük çaba sarf eden ekipler, 10 dakika süren çalışma sonrası hayvanı halatla çıkardı. İtfaiye eri, kurtardığı köpeği başını okşayarak sakinleştirdi. Yarası bulunmayan köpek, doğal ortamına bırakıldı.Saat 10.30 sıralarında ise aynı çukura bu kez bir koyun düştü. İhbar üzerine yine bölgeye giden ekipler, koyunu da kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: DHA