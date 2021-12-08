Şantiye şefi, kontrole gittiği inşaattan düştü - Haberler
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Şantiye şefi, kontrole gittiği inşaattan düştü

Şantiye şefi, kontrole gittiği inşaattan düştü
Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şantiye şefi O.B., kontrol için gittiği inşaatta 4 metre yükseklikten düşerek, yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şantiye şefi O.B., kontrol için gittiği inşaatta 4 metre yükseklikten düşerek, yaralandı.

Yazıcızade Mahallesi'ndeki inşaatı, saat 14.00 sıralarında kontrole giden şantiye şefi O.B., kalasla kurulan köprünün üzerinden geçtiği sırada ayağı kaydı. O.B., 4 metre yükseklikten zemine düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.B., itfaiye merdiveniyle düştüğü yerden alınıp, ambulansa taşındı. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne götürülen O.B.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu ancak hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


Şantiye şefi, kontrole gittiği inşaattan düştü

Şantiye şefi, kontrole gittiği inşaattan düştü

Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

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