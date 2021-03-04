Şant ameliyatı nedir? Şant neden takılır? Hangi hastalıklarda şant takılır?

Sıvının vücuda geçmesi için büyük öneme sahip Şant ameliyatı nedir? Şant neden takılır? Hangi hastalıklarda şant takılır?

Şant ameliyatı nedir? Şant neden takılır? Hangi hastalıklarda şant takılır? Detaylar haberimizde.

ŞANT NEDİR?

Hidrosefali hastalığı olarak bilinen beyinde su toplanması ya da beyindeki sıvı artışı cerrahi tedaviyle düzeltilebiliyor.

ŞANT NEDEN TAKILIR?

Şant bu hastalığa sahip kişilerin belirli bölgelerine şant takılmaktadır. Kafatasından bir delik açılarak bir ucunun beyinde yer alan borunun beyindeki fazla olan sıvıyı boşaltılması için baş, boyun ve karın bölgesi altına yerleştirilen işlemdir. Beyin omurilik sıvısının çok artması nedeni ile yapılan bir ameliyat olan şant ameliyatında amaç fazla sıvının boşaltılmasıdır. Fazla sıvı boşaltılarak beyin sıvı emiliminin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

HANGİ HASTALIKARDA ŞANT TAKILIR?

- Kanamalar

- Travmalar

- Menenjit hastalığı

- Felç ve kan pıhtısı

- Merkezi sistem enfeksiyonları ve

- Beyin tümörlerine bağlı olarak gelişebildiği gibi doğumsal sebeplerle de hidrosefali hastalığı karşımıza çıkmaktadır.