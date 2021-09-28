Şansölye ne demek? TDK'ya göre Şansölye nedir, ne demektir? Şansölye ne anlama geliyor? Şansölye hangi dilde?

Şansölye nedir, ne demek? Şansölye kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre Şansölye ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE ŞANSÖLYE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan geçen (chancelier) Şansölye kelimesi "Almanya ve Avusturya'da hükûmet başkanı." anlamına gelmektedir.

Tdk'ya göre Şansölye anlamı : Almanya ve Avusturya'da hükûmet başkanı.

ŞANSÖLYE NEDİR?

Şansölye, Roma İmparatorluğu mirası üzerinde kurulmuş çeşitli ülkelerde değişik zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmış bir görev isimlendirmesidir. Bugün ise en bilinen manasıyla Almanya ve Avusturya'da (başbakanlığa denk düşen) hükûmet başkanlığı makamıdır.

ALMANYA ŞANSÖLYESİ NEDİR, KİMDİR?

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hükûmet başkanıdır. Bakanları ve hükûmet politikasının ana hatlarını belirler. Pratikte en güçlü Alman politikacıdır. Buna karşın protokolde devlet başkanı ve parlamento başkanından sonra üçüncü sırada yer alır. Almanya Federal Meclisi (Bundestag) tarafından seçilir ve parlamentonun yasama dönemi süresince sadece güven oyu yoklaması sonucu görevden alınabilir.

AVUSTURYA ŞANSÖLYESİ KİMDİR?

Şansölye (Bundeskanzler) Avusturya'da federal hükûmetin başı ve Avusturya Cumhuriyeti hükûmet lideri olarak ülkenin en yetkili politikacısıdır.

Almanya'dan farklı olarak Avusturya şansölyesinin bakanlar karşısında emir ve direktif yetkisi, hükûmet politikasının ana hatlarını belirleme gücü yoktur. Anayasaya göre hükûmetin diğer üyeleriyle yasal olarak eşit statüdedir. Bununla birlikte bakanların görevden alınması için devlet başkanına öneride bulunabilir. Ayrıca genellikle hükûmet partisinin başı olarak pratikte önemli bir etkiye sahiptir.

Şansölyenin atanması teorik olarak tümüyle devlet başkanının özgür tercihine bağlıdır. Pratikteyse Ulusal Konseydeki (Nationalrat) çoğunluk ilişkilerinin dikkate alınması gerekir. Şansölye devlet başkanına atanacak diğer hükûmet üyelerini önerir. Yemin töreniyle birlikte gerek hükûmet, gerekse de şansölye doğrudan göreve başlar, parlamentonun onayı gerekli değildir. Bununla birlikte parlamento hükûmet aleyhinde her zaman güven oylaması yapabilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Avusturya'nın şu anki şansölyesi Sebastian Kurz'dur (ÖVP). Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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