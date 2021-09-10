Şansın böylesi! Yolda başına geleceklerden habersiz yürüyen adamın kafasına kedi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şansın böylesi! Yolda başına geleceklerden habersiz yürüyen adamın kafasına kedi düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada yayılan bir video, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Videoda, elleri arkadan bağlı şekilde yürüyen adamın başına kedi düştüğü görülürken, bu anlara tanık olan köpeğin ise kediyi azarladığı izleniyor.

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar viral olmaya devam ediyor. Yolda yürüyen adamın başına kedi düştüğü anlar ise diğer tüm videolardan daha fazla ilgi gördü.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BAYILDI

Sokakta elleri arkadan bağlı şekilde yürüyen bir adam yolda yürürken başına ağaçtan bir kedi düştü. Kedi bulunduğu yerden kaçarken adam bayıldı. Adamın bayıldığını gören oradaki bir köpek, kedinin yanına giderek onu azarlamaya başladı. Köpeğe sinirlenen kedi ise patileri ile köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Şansın böylesi! Yolda başına geleceklerden habersiz yürüyen adamın kafasına kedi düştü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şans Oyunları Düm Tek Tek Münir Özkul Gökhan Çıra Ece Üner
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şansın böylesi! Yolda başına geleceklerden habersiz yürüyen adamın kafasına kedi düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:32:50. #1.11#