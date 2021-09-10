Şansın böylesi! Yolda başına geleceklerden habersiz yürüyen adamın kafasına kedi düştü

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar viral olmaya devam ediyor. Yolda yürüyen adamın başına kedi düştüğü anlar ise diğer tüm videolardan daha fazla ilgi gördü.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BAYILDI

Sokakta elleri arkadan bağlı şekilde yürüyen bir adam yolda yürürken başına ağaçtan bir kedi düştü. Kedi bulunduğu yerden kaçarken adam bayıldı. Adamın bayıldığını gören oradaki bir köpek, kedinin yanına giderek onu azarlamaya başladı. Köpeğe sinirlenen kedi ise patileri ile köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri