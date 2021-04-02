Sansar Salvo Çakala Kurda sözleri - Sansar Salvo feat. Burak King - Çakala Kurda şarkı sözleri
Sansar Salvo Çakala Kurda sözleri nelerdir? Sansar Salvo feat. Burak King - Çakala Kurda şarkı sözlerini sizler için derledik. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Sansar Salvo, yeni parçasını Burak King ile hazırladı. Müzik dünyasının sevilen isimleri arasında olan Sansar Salvo'nun yeni parçası kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.
Sansar Salvo feat. Burak King - Çakala Kurda şarkı sözlerini sizler için derledik.
SANSAR SALVO BURAK KING ÇAKALA KURDA ŞARKI SÖZLERİ
Sansar Salvo:
Gözlerinde kin nefret kaldırımın tayfası var
Bir tarafta safsatası bir tarafta mafyasıyla
Bir gözümde ihanet ve şiddet kuralı çiğnemek zararlı
güvendiğim tüm dağlara kanlı karlar yağdı.
Zamanlamam zararlı güvene zam yapıldı
Hatalı ve zavallı ilacı aynı kamçı.
Birde giderek ayak gelenler karlı dağda kaldı bak
bu arka sokaklar haram mı? ağlamakta pahalı.
Sorgularımız arttı şimdi korkularımız kaçtı
Aynı sancı her yabancı paranoya yarattı.
Başka hancı aynı içki her gün bardaklar boşaldı.
Bazı ortamlar *** çünkü sefalet karanlık.
Her zaman soğuk yenen bu intikam zamanı
İhanet durağının tekinsiz sokağıyım artık
Para peşinde koşarlar ve yalanlar başardı.
Devam et kucağımın değişmez uşağısın artık.
Nakarat: (Burak King)
Bırak da kaderime gem vurıma.
Çek vur ya da deli gönül aldırma.
Bırakmayız çakala kurda.
Rap memleket tabi dönecez yurda.
***
Bırak da kaderime gem vurıma.
Çek vur ya da deli gönül aldırma.
Bırakmayız çakala kurda.
Rap memleket tabi dönecez yurda.
Sansar Salvo:
Yarınlarda endişe var kanunlarda yanlış.
Yanlış anlayışlar var. Yüzler hep kızarmış.
Kolları kesilmiş kiminin hayatından olmuş kimisi
Kimisi dışarı çıkmış kiminin cezası kesilmiş
Olanın hesabı verilmiş olayın üstüne gidilmiş
kuruma ifade verilmiş konumu iade edilmiş.
Takma ismi varmış kiminin piyade denirmiş sonra
Yoklar oynanılmış yine ve herife ihanet edilmiş.
Kovala şansa delirmiş kafama cinayet denirmiş.
Tufala votkalar içilmiş havaya mermiler sıkılmış
Çakala bi lanet edilmiş. Kalbimiz kırılmış bir de
Halimiz dumanmış burada zalimin cevabı;
Gelecek karanlık sanki kahinin kararı artı
Sokaklardan her gün verdik ortalık selamı.
Tokat geldi bi kere sanki, uzattım yanağımı zaten
Bir gün güneş doğmak üzere kır şarap çanağını.
nakarat x2