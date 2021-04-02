Sansar Salvo Çakala Kurda sözleri - Sansar Salvo feat. Burak King - Çakala Kurda şarkı sözleri

Sansar Salvo Çakala Kurda sözleri nelerdir? Sansar Salvo feat. Burak King - Çakala Kurda şarkı sözlerini sizler için derledik. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Sansar Salvo, yeni parçasını Burak King ile hazırladı. Müzik dünyasının sevilen isimleri arasında olan Sansar Salvo'nun yeni parçası kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.