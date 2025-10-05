Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 5 Ekim 2025 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

5 Ekim Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 5 Ekim 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 5 Ekim 2025 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 5 Ekim Cuma Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinde oynatılmaya başlanan şans oyunlarından biridir. Oyunun temel mantığı, iki farklı sayı kümesinden belirli miktarda numara seçilerek kupon oluşturulması esasına dayanır.

İlk sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi ise 1'den 14'e kadar olan numaralardan oluşur. Oyuncular, birinci kümeden 5 sayı ve ikinci kümeden 1 sayı seçerek kuponlarını tamamlarlar. Bu nedenle oyun, "5+1" formatı ile anılır.

Şans Topu çekilişleri noter gözetiminde gerçekleştirilir ve Milli Piyango'nun resmi yayın kanallarında canlı olarak takip edilebilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi sitesinde ilan edilir. 5+1 kombinasyonunu doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyenin sahibi olur.

Bunun dışında 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilen katılımcılar da farklı tutarlarda ikramiye kazanma hakkı elde ederler. Kazanılan ikramiyeler, bilinen sayıya göre farklı noktalardan alınabilir.

• (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabilir.

• (4+1) ve (5) bilenler ikramiyelerini Loto bayileri veya Milli Piyango şubelerinden tahsil edebilir.

• (5+1) bilen büyük ikramiye sahipleri ise ödemelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden alabilirler.

Tüm ikramiyelerin ödenme süresi 1 yıl ile sınırlıdır.

5 Ekim ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Ekim 2025 Cuma tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları: