Şans getiren semboller - Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil neden şans getirir?

Tüm dünyada öne çıkan bazı şans sembolleri vardır. Bu semboller arasında hem canlı hem de cansız varlıklar yer alır. Şans getiren semboller, ev dekorasyonunda, kıyafetlerde, takılarda kullanılmakta. Kimi zaman bir dört yapraklı yonca kolye olarak karşımıza çıkan şans getiren dört yapraklı yonca kimi zaman ise bir ev eşyası olarak karşımıza çıkar. Peki, nedir bu şans getiren semboller? Şans getiren semboller nerelerde kullanılır?

Dört yapraklı yonca, at nalı, uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır. Pek çok medeniyetten gelen bu alışkanlıklar kimi zaman bir ev dekorasyonu kimi zaman bir takıda kullanılır. Hediye olarak da verilen bu parçaların kullanımı oldukça fazladı. Peki, şans getiren semboller nelerdir? Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil, kaplumbağalar neden şans getirir?

ŞANS GETİREN SEMBOLLER NELERDİR?

Batıl inancı olsun olmasın herkesin umut etmeye ihtiyacı vardır. Bazı semboller vardır ki umudumuzun simgesi olarak bizleri motive eder. İşte şans getiren o semboller arasında;

Dört yapraklı yonca,

At nalı,

Uğur böceği,

Kaplumbağalar ve

Yedi fil yer alıyor.

DÖRT YAPRAKLI YONCA NE ANLAMA GELİR?

Doğada üç yapraklı yonca çok fazla bulunurken, dört yapraklı yonca bu çoğunluğa göre daha azdır. Bu nedenle dört yapraklı yoncanın uğur getirdiğine inanılır ve bu yaprakların her birinin bir anlamı vardır: İnanç, Umut, Aşk, Şans.

DÖRT YAPRAKLI YONCA ŞANS MI GETİRİR?

Dört yapraklı yonca, yonca ailesindendir. Yoncalar arasındaki çeşitliliğin daha nadir olan bir kısmına denk gelmek şans getirdiğine inanılan bir olaydır. Ancak bunun herhangi bir bilimsel açıklaması yoktur.

AT NALI ŞANS GETİRİR Mİ?



At nalının yapım malzemesinin demir olması şans getirdiğine olan inancı oluşturur. Demir, tarih boyunca kutsal bir nesne olarak kabul edilmiştir. At nalının hem demirden yapılması hem de hilal şeklinde olması, insanlar tarafından şans getiren bir nesne olarak kabul edilmesine sebep olmuştur.

AT NALI NEDEN İYİ ŞANS GETİRİR?

Atların bulunduğu her ülkede at nalı uğurlu olarak kabul edilir. Bu nedenle, her çağda, her ülkede batıl inançların içinde en yaygın ve en güçlüsü olmuştur. Bir nalın yedi tane demir çivi ile çakılması da, yedi sayısının uğurlu sayılmasından dolayı inanışı destekliyordu.

UĞUR BÖCEĞİ NEDEN ŞANS GETİRİR?

Uğur böcekleri zararlı canlıların hepsini yemişler ve bitkileri tahrip olmaktan kurtarmışlar. Halkı bu zor durumdan kurtaran uğur böceklerinin o gün bu gündür uğurlu olduklarına inanılır. Bir diğer rivayete göre ise Avrupalı çiftçilerin tarlaları zararlı böcek istilasına uğramıştır.

YEDİ FİL ANLAMI NEDİR?

Hediye olarak verilen ev eşyalarından biri de yedi fil dekorasyon ürünleri olarak görülmekte. Özellikle birine hediye edilen 7 adet fil ise ev sahibi olunacağına yönelik inançtandır. Bu yüzden insanlar ya biblo olarak filleri evlerinde dekorasyon amaçlı kullanırlar ya da kapılarına asarlar.