Şanlıurfaspor'dan "Şike" İddiası

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un, geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduğu bildirdi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın geçen sezon sonundaki maçlarda yaşadığı talihsizlikler nedeniyle 2. Lig'e düştüğü hatırlatılarak, maçların oynandığı son haftalarda, şike ve teşvik primi iddiaları ile ilgili ciddi duyumlar alınmasına rağmen, somut delil bulunmaması nedeniyle dedikodulara itibar edilmediği belirtildi.



Bugün gelinen noktada iddialara ilişkin somut delillere ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hukuka aykırılıkların nasıl çirkince oynandığına dair bilgi ve belgelerin geçtiğimiz hafta kulübümüze iletilmesiyle, üzülerek de olsa dedikoduların gerçek olduğu görülmüştür. Tarafımıza ulaştırılan belgelerde, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (yeni adı Gazişehir Gaziantep) yetkililerinin muhtelif maçlarda müsabakaların sonucunu etkilemeye yönelik ve spor etiğini hiçe sayan eylemler sergilemesi sonucu kulübümüz ve şehrimiz mağdur edilmiş ve hakkı en ağır şekilde yenmiştir. Son birkaç haftaya yönelik şüphelendiğimiz olayların bizim açımızdan gerçek olduğuna dair delillere ulaşmak, tarafımızı sadece Şanlıurfaspor'un geleceği açısından değil, Türk futbolunun geldiği nokta ve geleceği yönünden de çekince ve üzüntüye sevk etmiştir."



"TFF'ye gerekli başvuruları yaptık"



"Yaşanan süreçte, mevcut bulgular ışığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un hukuka aykırı eylemleri sayesinde TFF liglerinde hak etmediği bir klasmanda yarışmaya devam etmesi tarafımızca asla kabul edilebilir olmayıp, Türk futboluna gelecek günlerde telafisi mümkün olmayan zararlar verecek ve felaketlere yol açacaktır." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Gelinen süreçte, konuya ilişkin yaptığımız çalışmaları tamamlamış ve hukuka aykırı eylemlere karışan başta Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü olmak üzere, tüm ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılması ve kulübümüzün mağduriyetinin giderilerek, hakkı olan TFF 1. Lig'e geri dönmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna gerekli başvuruları yapmış bulunmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonunun da konuyu ivedilikle inceleyeceğine ve Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip, futbol aşığı şehrimize yapılan haksızlığı en kısa sürece gidereceğine dair güvenimiz tamdır."



Açıklamada, kulübün konunun takipçisi olacağı aktarıldı.