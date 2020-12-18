Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı
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Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı

18.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:58

Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı Şanlıurfa'da hafta sonu kısıtlaması ve yağmurlu havanın ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, başta Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hafta sonu kısıtlaması ve yağmurlu havanın ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, başta Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar, hafta içi güneşli havayı fırsat bilerek başta Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu. Yerleşkeyi ziyaret eden vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarıp, bolca fotoğraf çekti.

Güzel havayı fırsat bularak tarihi Balıklıgöl'e geldiğini belirten İbrahim Halil Kaş, "Bugün bahar havası var, havada çok güzel. Bu güzel ve güneşli havada Balıklıgöl'de olmak bir başkadır. Balıklıgöl tarih kokan, güzelliğiyle ortaya çıkan bir mekandır. Korona virüs nedeniyle hafta sonu evde kaldık, tedbirleri de alıyoruz. Çocuğumu sünnet edeceğim. Oğlumu sünnet etmeden önce bu tarihi mekana getirdim. Hatıra fotoğrafları çektirdik" dedi.

Vatandaşlardan Yılmaz Baytemur ise, "Bugün çok güzel bir gün. Bizde güneşli havayı fırsat bilerek kendimizi dışarı attık. Pandemi nedeniyle kısıtlamalarda var. Korona virüs tedbirlerine de uyuyoruz. Siverek'ten Balıklıgöl'e geldim. İnşallah bu virüs bir an önce bitse de artık rahat edebilsek" şeklinde konuştu.

Bursa'dan Balıklıgöl'e gezmeye geldiğini dile getiren Serdar Baytemur da, "Bugün güzel bir gün. Hafta sonu yasak olduğundan dolayı evde kaldık. Bizde bu günü fırsat bilerek dışarı çıktık. Ben Bursa'dan geliyorum. Güneşli hava çok güzel. Balıklıgöl'ü gezmeye geldik" diye konuştu.

Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı
Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı
Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı
Şanlıurfalılar yağmurdan sonra güneşli havanın tadını çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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