Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
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Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan bu yana normalleşme takvimine giren Türkiye'de Diyarbakır ve Batman'ın ardından Şanlıurfa'da da vakalarda patlama yaşanıyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilde haziran ayı başlarından itibaren koronavirüs vakalarında ve vefatlarında artış görüldüğünü açıkladı.

12.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:38

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Abdullah Erin başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulunun son güncel rakamları ve tedbirleri görüştüğü bildirildi. Açıklamada, koronavirüs süreciyle ilgili ülke genelinde vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da vaka sayısında artış olduğu ifade edildi.

"CAN KAYIPLARI YAŞANMAYA BAŞLADI"

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu tüketim yerleri ve bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde ülke ortalamasının altında seyreden koronavirüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığı belirtildi.

"BAŞARIMIZ GÖLGELENMESİN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin iyi bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek teşkil eden bir salgın sürecinin yönetildiğini aktararak, bu başarının gölgelenmemesi gerektiğini vurguladı. Salgına rağmen hayatın devam ettiğini, alınan tedbirlerin ekonomik, sosyal, siyasal birçok etkisinin bulunduğunu bildiren Erin, alınan sıkı tedbirlerin yavaş yavaş gevşetildiği ülkede yeni kararların uygulandığına ancak bunun, daha önce alınan kararların tamamen ortadan kaldırıldığı anlamına gelmediğine işaret etti.

Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor

"ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN"

Erin, toplu bulunulan mekanlarda sosyal mesafe kuralına uyulmasının, maske takılmasının ve fazla zaman geçirilmemesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa'da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyoruz. Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum."

1 HAZİRAN'DAN SONRA VAKA SAYISI HIZLA YÜKSELDİ

Açıklamada, koronavirüs salgınında ülke genelinde kontrollü sosyal hayata geçişin başladığı 1 Haziran'dan sonra Şanlıurfa'da pozitif vaka sayısının hızla yükselmeye başladığı, salgın nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı belirtilerek, son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbirinin uygulanmaya başladığı aktarıldı.

Normalleşme sonrası Şanlıufra'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor

BATMAN VE DİYARBAKIR'DA DA VAKALAR ARTIYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme süreciyle Batman'da vaka artışı yaşandı. Diyarbakır'da yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları bölgedeki şehirlerden biri olan Batman'da da görülüyor. Kentte son 3 günde 101 vaka kayda geçildi.

Özellikle sosyal mesafeye uyulmadığı kentte vatandaşlar yeni normalleşme sürecine ayak uyduramadı. Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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