Şanlıurfa Valisi Erin'den tenise olan ilgileriyle tanınan Sarıbal köyüne ziyaret
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Şanlıurfa Valisi Erin'den tenise olan ilgileriyle tanınan Sarıbal köyüne ziyaret

16.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:36
Şanlıurfa Valisi Erin'den tenise olan ilgileriyle tanınan Sarıbal köyüne ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla tenis kortu ve halı saha yaptırılan Viranşehir ilçesindeki Sarıbal köyünü ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla tenis kortu ve halı saha yaptırılan Viranşehir ilçesindeki Sarıbal köyünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa giren ve beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışan yaklaşık 100 haneli kırsaldaki Sarıbal Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Burada köylülerle sohbet eden Erin, Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda yapımı tamamlanan tenis kortu ve halı sahada incelemede bulundu.

Vali Erin ile beraberindeki Kaymakam Ömer Dereci ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci köylülerle bir süre, yapımı tamamlanan halı sahada futbol maçı yaptı.

Sahanın açılışının ise Bakan Kasapoğlu'nun katılacağı bir törenle yapılmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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