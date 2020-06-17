Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması Açıklaması
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Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Erin'den deprem açıklaması Açıklaması
17.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:02

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Vali Erin, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hilvan ilçemizde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle başta AFAD birimimiz olmak üzere tüm kurumlarımız görevleri başında olup şu an itibarıyla Valiliğimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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