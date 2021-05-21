ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
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ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçeleri ile kent merkezinde toz fırtınası etkili oldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçeleri ile kent merkezinde toz fırtınası etkili oldu.

Kentte akşam saatlerinde güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, şehir merkezi ile Akçakale ve Harran ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Toz fırtınası nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü, zor anlar yaşayan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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