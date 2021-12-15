Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peltek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peltek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peltek, AA'nın
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Peltek, AA muhabirleriyle foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Peltek, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Gökhan Balcı'nın "El ense" karesini oyladı.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Peltek, "İncelediğim fotoğrafların hem duyguları hem de haberler i çok güzel bir şekilde yansıttığını gördüm. Çok güzel çalışmalar, emeği geçen tüm muhabirleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Peltek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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