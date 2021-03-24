ŞANLIURFA Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı
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ŞANLIURFA Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı

24.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:43

Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandıŞANLIURFA ve Gaziantep'te hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA ve Gaziantep'te hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'nin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir depoda gizlendiğini belirledi. Ekipler C.K.'nin gizlendiği depoya operasyon düzenlendi. C.K.'nin gözaltına alındığı depodaki aramada, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bağ, bahçe ve tarladaki 16 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen güneş panelleri, trafolar ve 77 tarım aleti ele geçirildi. Çalıntı malzemelere el koyan jandarmanın gözaltına aldığı C.K.?nin sorgulanmasına başlanırken, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı
ŞANLIURFA Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı
ŞANLIURFA Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı
ŞANLIURFA Şanlıurfa'da firari hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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