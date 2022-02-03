ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
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ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Dergah Cami girişi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti Namaz kılınması ve dua edilmesi Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.

ŞANLIURFA (AA) - Dergah Cami girişi

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti

Namaz kılınması ve dua edilmesi

Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, namaz öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Balıklıgöl Yerleşkesi, Regaib Kandili, Şanlıurfa, Namaz, Güncel, Haber

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