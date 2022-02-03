ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Dergah Cami girişi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti Namaz kılınması ve dua edilmesi Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.
ŞANLIURFA (AA) - Dergah Cami girişi
Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti
Namaz kılınması ve dua edilmesi
Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, namaz öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.
Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.
Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.