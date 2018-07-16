Şanlıurfa Piazza Lego Festivali'ne Ev Sahipliği Yapacak

Sahip olduğu marka karması, keyifli restoranları, ferah ve nezih ortamı, kolay ulaşılabilir lokasyonu, genç, dinamik ve geniş eğlence alanlarıyla göz kamaştıran Şanlıurfa Piazza AVM, çocukları LEGO'nun yaratıcı dünyasına davet ediyor.

Şanlıurfa Piazza AVM'de 27-29 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 12.00 - 19.00 arasında gerçekleşecek festivale, ücretsiz katılım sağlanabilecek.

Minik misafirlerin hayal gücü, yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmesine yardımcı olan LEGO Festivali, Şanlıurfa Piazza'da kurulacak olan LEGO tasarım alanlarıyla çocukların eğlenirken yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

LEGO oyun alanlarından dev LEGO heykellerine, dans etkinliğinden sergilere uzanacak büyülü LEGO Festivali, çocukları eğlence dolu bir yolculuğu çıkaracak.

LEGO Ninjago Filmi, LEGO Batman, LEGO City ve Friends, LEGO Duplo, LEGO Starwars ve LEGO Dünya Haritası olmak üzere birbirinden renkli etkinlikler, minik katılımcılara unutamayacakları anlar yaşatacak.