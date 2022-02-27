ŞANLIURFA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

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ŞANLIURFA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar Camiye gelen vatandaşlar Yatsı namazı Hazreti İbrahim Makamı İkram dağıtımı Doğu'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi Şanlıurfa'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar

Camiye gelen vatandaşlar

Yatsı namazı

Hazreti İbrahim Makamı

İkram dağıtımı Doğu'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Şanlıurfa'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Eyyübiye Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

ŞANLIURFA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA - Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Miraç Kandili, Yatsı namazı, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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