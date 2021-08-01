KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)
Adayların belge ve kimlik kontrolü Adayların içeri alınması ve üst araması yapılması Adayların dışarıda bekleyen yakınları ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı başladı.
Adayların belge ve kimlik kontrolü
Adayların içeri alınması ve üst araması yapılması
Adayların dışarıda bekleyen yakınları ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı başladı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat