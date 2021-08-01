KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)
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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Adayların belge ve kimlik kontrolü Adayların içeri alınması ve üst araması yapılması Adayların dışarıda bekleyen yakınları ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı başladı.

Adayların belge ve kimlik kontrolü

Adayların içeri alınması ve üst araması yapılması

Adayların dışarıda bekleyen yakınları ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür) Sınavı başladı. (2)

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

Pakdemirli: Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur
Pakdemirli: Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur
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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı (2) - Haberler
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