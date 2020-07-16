ŞANLIURFA Kolostomi hastası Öykü'nün hayalleri gerçek olacak
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ŞANLIURFA Kolostomi hastası Öykü'nün hayalleri gerçek olacak

Kolostomi hastası Öykü'nün hayalleri gerçek olacakŞANLIURFA'da, kolostomi hastası olarak dünyaya gelen ve bağırsakları dışarıda yaşayan Semra Öykü Bak (6), Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

16.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:15

Kolostomi hastası Öykü'nün hayalleri gerçek olacak

ŞANLIURFA'da, kolostomi hastası olarak dünyaya gelen ve bağırsakları dışarıda yaşayan Semra Öykü Bak (6), Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Küçük kızın annesi Emine Bak, "Kızımın iki hayali vardı yüzmek ve yüz üstü yatarak tablet izlemek; ikisini de yapacağız" dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Bak ailesinin kızları Semra Öykü'ye, doğduğu gün kalın bağırsaktaki açıklık 'kolostomi' teşhisi konuldu. Hastalığı nedeni ile bağırsakları dışarıda yaşamaya başlayan Öykü, yaşıtları tarafından da dışlandığı için arkadaş edinemedi. Bak ailesi, küçük kızları Öykü'nün ameliyat olması için yetkilerden yardım istedi.

Sosyal medyadan Öykü'nün durumunu öğrenen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi Araştırma, Uygulama Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Erman Dörterler, minik Öykü'nün Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat edilebileceğini söyledi. Minik Öykü, yaklaşık 1,5 yıl süren kontrol ve tetkiklerin ardından geçen hafta ameliyat masasına yattı. Mustafa Erman Dörterler tarafından gerçekleştirilen ve 2 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından Öykü Bak, sağlığına kavuştu.

ÖYKÜ'NÜN HAYALLERİ GERÇEK OLACAK

Kızı sağlığına kavuşan Emine Bak, "Kızımın iki hayali vardı; yüzmek ve yüz üstü yatarak tablet izlemek. İkisini de yapacağız. İlk işimiz buradan çıkar çıkmaz kızıma tablet almak ve havuza götürmek olacak. Kızım sağlığına kavuştu, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan daha iyi ne olabilir? Buradan başta sizler olmak üzere bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞHEKİM GÜZELÇİÇEK: ÇOCUK İÇİN PSİKOLOJİK RAHATLIK SAĞLAYACAK

Sağlığına kavuşması ile Öykü'nün sosyal hayatının da rahatlığa kavuşacağını ifade eden Başhekim Ahmet Güzelçiçek ise, "Öykü'nün durumunu sosyal medyadan gördük. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak hastaya yardımcı olabileceğimizi ifade ettik. Hasta ailesiyle birlikte yanımıza geldi. Dekanlığımız ve rektörlüğümüz, hasta için gerekli imkanları sağladı. Hastamız sosyal ortamda arkadaşlarıyla oynarken çok ciddi sıkıntılar çekiyordu. Bağırsakları dışarıda, bu da diğer çocuklar tarafından dışlanmasına sebep oluyordu. Bu süreçten sonra bütün diğer çocuklarla, sosyal çevresiyle hiçbir sıkıntısı olmadan oynayabilecek. Bu çocuk için çok büyük bir psikolojik rahatlık sağlayacak. Bu anlamda çocuğumuzun iyileşmiş olması bizleri bahtiyar etmekte" şeklinde konuştu.

DÖRTERLER: SOSYAL HAYATINI VE KALİTESİNİ DÜŞÜREN BİR DURUMDU

Öykü'nün ameliyatını yapan Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Erman Dörterler, küçük kızın en kısa sürede taburcu olacağını ifade ederek, "Hastamız 5 yaşında. Çocukluktan bu yana 2 defa ameliyat geçirmiş. Halk arasında bağırsak felci olarak bilinen neden ile ameliyat olmuş. Bağırsakları dışarıdaydı. Bu durum da çocuğun sosyal hayatını ve kalitesini düşüren bir durumdu. Hastanın takipleri eksik kalmıştı. Daha sonra sosyal medyadan hastadan haberdar olduk. Daha sonra hastanın tedavisini üstlendik ve başarılı bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık 4 gündür servisimizde yatıyor. Birkaç gün daha takip edip, inşallah şifayla taburcu edeceğiz" dedi.

ŞANLIURFA Kolostomi hastası Öykü'nün hayalleri gerçek olacak

Kaynak: DHA

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