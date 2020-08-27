ŞANLIURFA Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralı
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ŞANLIURFA Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralı

Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralıŞANLIURFA'da 400 lira ekmek borcunu isteyen fırıncı, borçlu ailenin saldırısına uğradı.

27.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:15

Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralı

ŞANLIURFA'da 400 lira ekmek borcunu isteyen fırıncı, borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu kişi ve yakınları ile iş yeri çalışanları arasında çıkan fırının önündeki odunların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncılık yapan Mustafa Göçmen, 400 lira ekmek borcu olan müşterisinden alacağını istedi. İsmi öğrenilmeyen müşterisi Göçmen'e olumsuz yanıt verince aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra borçlu kişi ve yakınları ile fırın çalışanlarının kavgasına dönüştü. Fırının önünde yakacak olarak bulunan odun ve tahtaları sopa olarak kullanılan kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan iki tarafı ayırdı. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Fırının camının da kırıldığı kavga güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

ŞANLIURFA Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralı

Kaynak: DHA

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