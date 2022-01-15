Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bir taksinin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da bir taksinin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

M. İ'nin kullandığı 63 T 0729 plakalı taksi, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Necmettin Cevheri Bulvarı'nda, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeritte önce M.E.Y. yönetimindeki 34 HN 3853 plakalı, ardından sürücü henüz belirlenemeyen 63 PS 511 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, Suriyeli Amira G. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa'da bir taksinin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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