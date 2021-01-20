Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl "beyaz örtü"ye büründü
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Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl "beyaz örtü"ye büründü

20.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:22
Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte dün yüksek kesimlerdeki kar yağışı sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkili olmaya başladı.

Yüksek kesimlerde etkisini daha çok hissettiren kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de beyaz örtünün hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba harcadı.

Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından çocukların eğlencesine ortak oldu.

Ekipler, çocuklarla kar topu oynayarak mücadele ettikleri karın tadını çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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