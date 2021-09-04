Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Mustafa Toprak (30) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Mustafa Toprak (30) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Hilvan ilçesi girişinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Mustafa Kurçi'nin kullandığı 63 EV 956 plakalı kamyonete, Mehmet Mehdi Erol yönetimindeki 56 AF 051 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen 3 otomobil ve 1 kamyonet de kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mustafa Kurçi, Mustafa Toprak, Abdulkadir Yavuz, İbrahim Halil Taşni, Aslıya Kurçi, Suzan Serçek ve Eyyüp Boncuk, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Toprak, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Abdulkadir Yavuz ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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