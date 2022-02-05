Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, fırıncıların hijyen, ve gramaj kurallarına uyup uymadığını kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade eti.

Kurallara uymayan iş yerlerinin ikaz edildiğini belirten Ekinci, "Denetimler vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.