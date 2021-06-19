Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şelengo meyvesi' tescillendi
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Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şelengo meyvesi' tescillendi

İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şeleng' meyvesi' tescillendi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen, gelişme evrelerinde önce salatalık, sonra karpuz ve son olarak da kavuna benzetilen şelengo meyvesi tescillendi.

Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şeleng' meyvesi' tescillendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen, gelişme evrelerinde önce salatalık, sonra karpuz ve son olarak da kavuna benzetilen şelengo meyvesi tescillendi.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü mühendisleri, bölgede yetiştirilen ürünlerin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda endemik bitki olarak Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo ile ilgili 4 yıldan bu yana çalışma yapan mühendisler, şelengonun verim, yetişme koşulları, ekonomik ve tüketim özelliklerini tespit ederek koruma altına alınmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarını 7 farklı genotip üzerinden yürüten ve bunlardan tüm özellikleriyle ön plana çıkan çeşidi belirleyen ekip, bu çeşidin Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından tescil edilmesini sağladı. tescil edilen şelego hem koruma altına alındı hem de tohumluk üretimine başlandı.

Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şelengo meyvesi' tescillendi
Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şelengo meyvesi' tescillendi
Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şelengo meyvesi' tescillendi
Şanlıurfa'da yetiştirilen 'Şelengo meyvesi' tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Zencirci

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