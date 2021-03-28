ŞANLIURFA - Yaralı bulunan Mısır akbabası koruma altına alındı
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ŞANLIURFA - Yaralı bulunan Mısır akbabası koruma altına alındı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında Mısır akbabası yaralı halde bulundu.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında Mısır akbabası yaralı halde bulundu.

Gedik Mahallesi sakini Seyit Ahmet Minigöl, tarlada yaralı halde bulduğu akbabayı eve getirerek durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan kuşun Mısır akbabası olduğu ve bölgede nadir rastlanan bir tür olduğu belirlendi.

Akbabanın, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacağı belirtildi.

ŞANLIURFA - Yaralı bulunan Mısır akbabası koruma altına alındı
ŞANLIURFA - Yaralı bulunan Mısır akbabası koruma altına alındı
ŞANLIURFA - Yaralı bulunan Mısır akbabası koruma altına alındı
ŞANLIURFA - Yaralı bulunan Mısır akbabası koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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