Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı - Haberler

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Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

Şanlıurfa'da son üç günde, zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat ve yağ stoku denetimlerinde, aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM'in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da son üç günde, zabıta ekiplerinin yaptığı fahiş fiyat ve yağ stoku denetimlerinde, aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM'in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Valiliği, Ticaret ve İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 250 markette denetim gerçekleştirdi. Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı. Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı ve yağ stokladığı belirlenen aralarında ünlü market zinciri A-101 ve BİM'in de bulunduğu 32 markete cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Ticaret, Market, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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