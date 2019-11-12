Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüleri öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 63 ABA 074 plakalı otomobile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.