Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

12.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:40
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüleri öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 63 ABA 074 plakalı otomobile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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