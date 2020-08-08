Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
08.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:57
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Karataş idaresindeki 73 DR 451 plakalı tır, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 70'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdullah Karataş, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA