Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kemal Çelik idaresindeki 38 D 8905 plakalı tır, Şanlıurfa-Mardin karayolu Çamlıdere Kavşağı'nda Suriye uyruklu Ahmed Abdaila yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Suad el-Esin yaralandı.

El-Esin, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdaila'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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