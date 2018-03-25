Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kemal Çelik idaresindeki 38 D 8905 plakalı tır, Şanlıurfa-Mardin karayolu Çamlıdere Kavşağı'nda Suriye uyruklu Ahmed Abdaila yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Suad el-Esin yaralandı.
El-Esin, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdaila'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.