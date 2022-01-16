Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralandı.

Mustafa Elgün (33) idaresindeki 35 KFF 82 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 74. kilometresinde karşı şeride geçerek Şerif Sönmezer (27) yönetimindeki 33 ACE 113 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Elgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Sönmezer ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elgün'ün cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

 Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

 Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralandı.

title