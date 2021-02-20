Son dakika haber... ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haber... ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

20.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:56

Son dakika haber... Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde "tefecilik" suçuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek faizli borç karşılığında senet imzalattıkları ve bunları icraya vererek mağdurları zor duruma düşürdükleri tespit edilen A.E. ve İ.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 2 tabanca, 6 tapu, borçlulara ait yaklaşık 500 bin lira değerinde 6 senet ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haber... ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haber... ŞANLIURFA - Tefecilik operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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