Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 14 hayvan doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 kerkenez, 2 peçeli baykuş, kızıl şahin ve 8 kum kekliği doğal yaşam alanına bırakıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 3 kerkenez, 2 peçeli baykuş, kızıl şahin ve 8 kum kekliği doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı veya bitkin olarak bulunan hayvanlar tedavi altına alınıyor.

Tedavisi tamamlanan 3 kerkenez, 2 peçeli baykuş, kızıl şahin ve 8 kum kekliği, son kez muayeneden geçirildi.

Daha sonra kafeslere alınarak bırakılacakları alana götürülen hayvanlar, DKMP Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan ve diğer yetkililer tarafından doğaya bırakıldı.

Onur İnan, AA muhabirine, rehabilitasyon merkezinde çok sayıda hayvana şifa dağıttıklarını söyledi.

Doğaya bırakılan hayvanların tedavi süresinin farklı olduğunu belirten İnan, "Bize bu yıl veya geçen yıl getirilen yaban hayvanlarımızın tedavilerini tamamladık. Sağlıkları açısından hiçbir olumsuzlukları kalmadı. Artık salımlarını gerçekleştirdik." dedi.

Bu arada, tedavisi tamamlanan bir porsuk da yaşam alanına bırakılmak üzere Mardin'e gönderildi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title