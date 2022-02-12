Son Dakika | ŞANLIURFA - Sulama kanalına düşen genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA - Güncel
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Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Civan H. (15), kırsal Kepirli Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalının kenarında dolaşırken ayağının kayması sonucu suya düştü.
Gencin suya düştüğünü gören çevredekiler durumu, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kanal kenarına tutunarak bekleyen genç, itfaiye ekiplerince sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Civah H. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.