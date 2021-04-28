Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 8 ve 12 yaşındaki 2 kardeş boğuldu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hayvan otlatırken sulama kanalına düşen 2 kardeş boğuldu.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hayvan otlatırken sulama kanalına düşen 2 kardeş boğuldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Tepedibi Mahallesi'nde ağabeyi Mehmet Emin Aslan (12) ile hayvan otlatan Ahmet Aslan (8) sulama kanalına düştü.

Mehmet Emin de kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kanalda yaptığı aramada 2 çocuğun cesedine ulaşıldı.

Çocukların cesetleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğüne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme