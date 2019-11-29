Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama
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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

29.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:51
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. 

, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin bulunup, yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen geçen ekipleri de şüphelileri tek tek tespit edip, operasyon yaptı. 

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.                 

Kaynak: DHA
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