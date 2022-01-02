Şanlıurfa'da sokak köpeğini silahla vurduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da sokak köpeğini silahla vurduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da sokak köpeğini silahla vurduğu iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokak köpeğini silahla vurduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokak köpeğini silahla vurduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık'ta bir sokak köpeğinin silahla ateş edilerek vurulması olayının görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, jandarma ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Olayın, ilçeye bağlı Gömülü Mahallesi'nde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimata istinaden gerekli adli süreç başlatılarak, olaya müdahale edilmiştir. Olayın faili olarak değerlendirilen şahsın gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği ve konunun hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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