Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Halfeti ilçesi kırsalında bulunan Kantarma ve Çebekoğlu mahallelerinde 7 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi.

Ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişiler tedavi altına alındı.

AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Güncel, Haber

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