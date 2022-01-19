Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Halfeti ilçesi kırsalında bulunan Kantarma ve Çebekoğlu mahallelerinde 7 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi.
Ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişiler tedavi altına alındı.
AA / Mustafa Sonar - Son Dakika Haberleri