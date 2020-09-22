Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı
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Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı

Şanlıurfa'da bir genç kız, silahlı kişiler tarafından sokak ortasında kaçırıldı. Durumu fark eden genç kızın yakınları, kaçıran şahısları araçlarına çarparak durdurdu. İki grup arasında çıkan kavgayı olay yerine gelen polis sonlandırdı.

22.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:43

Şanlıurfa'da alışverişe çıkan Suriye uyruklu genç kız silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu fark eden genç kızın yakınları kovaladıkları kişilerin bulunduğu aracı çarparak durdurdu. İki grup arasında çıkan ve polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavganın ardından kaçırılan kız kurtarıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

SİLAH ZORUYLA KAÇIRILDI

Olay, Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarafından evlenmesine izin verilmeyen ismi öğrenilemeyen genç kız, alışverişe çıktığı sırada sevdiği genç ile arkadaşları tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Genç kızın kaçırıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı

YAKINLARI PEŞİNE DÜŞTÜ

Bu sırada genç kızın kaçırıldığını fark eden yakını olan 3 Suriyeli genç, araçlarıyla otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Suriyeliler kullandıkları otomobil ile Sırrın Mahallesi'nde genç kızın kaçırıldığı otomobili çarparak durdurdu. Kazanın ardından otomobilden inen silahlı kişiler ile kızın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonuna yansıyan tartışmanın ardından gelen polisler olaya müdahale ederek kaçırılan kızı kurtarıp, şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları (14)
VATANDAŞ: Darbeyi enişteden siyaseti perinçekten silahlanan örgütleri cukalı hocadan ekonomiyi damatnan öğrenince halimiz daha nice olacak
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TOPLUM MÜHENDİSİ: Ne hatunlar var uğruna silahlar patlıyor aksiyon oluyor.
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CONİ: bak soyluyorum bunlar iyi gunler bunlarin sayilari cogaldikca ulkede cok buyuk problemler ortaya cikacak, Allah basimiza musallat edenlerin belasini versin
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