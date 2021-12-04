Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü - Haberler
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Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sepetli motosiklet devrildi 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen tescilsiz sepetli motosiklet devrildi.

Yol kenarında aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Can Başabaş olay yerinde hayatını kaybetti, Abdullah Sağlam ve İhsan Dilek yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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